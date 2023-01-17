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Сафронова Топоркова Елена Варлаамова

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Место рождения

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Топоркова Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Топоркова Агрипина Афанасьевна

Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Топорков Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Афанасий Мартынович

Смерть
Неизвестно
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