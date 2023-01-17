Сафронова Топоркова Елена Варлаамова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Топоркова Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Топоркова Агрипина Афанасьевна
Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Топорков Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Топорков Афанасий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно