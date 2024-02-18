Савинский Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинский Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Савинский Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Егорье, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1806 ст.

Дочь: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1828
Егорье, Бельский муниципальный район, Тверская область

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