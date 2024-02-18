Савинский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Савинский Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1806 ст.
Дочь: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1828