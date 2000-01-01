Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомина Сергей
Мать: Истомина Марфа
Рождение ребёнка
29.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безматенный Алексей Александрович
Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безматенная -Губина Анна Александровна
Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно