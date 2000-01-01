Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомина Сергей

Мать: Истомина Марфа

Рождение ребёнка
29.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Алексей Александрович

Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безматенная -Губина Анна Александровна

Отец ребёнка: Безматенный Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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