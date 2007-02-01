Щепёлкин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1926
Дата смерти01.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 1960
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1960 по 2007
Смерть
01.02.2007