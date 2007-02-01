Щепёлкин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепёлкин Алексей Васильевич

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Место рождения

Курилово, Коткишевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

29.09.1926

Дата смерти

01.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Курилово, Коткишевская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1952 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 1960
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1960 по 2007
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
01.02.2007
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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