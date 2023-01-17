Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Киричук Фома Тимофеевич

Мать: Киричук Жена

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
23 года в 1925 г. (20 лет в 1923 г.) (не исключено, что г/р – 1901)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Киричук Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Киричук Анастасия Трофимовна (Андреевна?)

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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