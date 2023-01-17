Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Киричук Фома Тимофеевич
Мать: Киричук Жена
23 года в 1925 г. (20 лет в 1923 г.) (не исключено, что г/р – 1901)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Киричук Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Киричук Анастасия Трофимовна (Андреевна?)
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно