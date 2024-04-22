Шитой Евдокия Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
21.09.1825 ст.
поручители: д Крамина кр Григорий Карпов, Абрам Фадутьев? (Фадеев?), Ефим (Яфим) Абрамов
Рождение ребёнка
07.07.1831 ст.
Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Пыжова Анна Матвеева (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шитой Алексей Матвеев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850