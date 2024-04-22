Шитой Евдокия Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитой Евдокия Петрова (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
21.09.1825 ст.

Муж: Шитой Матвей Марков (Ич)

поручители: д Крамина кр Григорий Карпов, Абрам Фадутьев? (Фадеев?), Ефим (Яфим) Абрамов
Рождение ребёнка
07.07.1831 ст.

Сын: Шитой Фома Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Пыжова Анна Матвеева (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шитой Алексей Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Матвей Марков (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
До 1850
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