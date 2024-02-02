(Барышников) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барышников) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1963

Отец: Барышников Николай Васильевич

Мать: Барышникова Татьяна Илинична

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