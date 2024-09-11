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Дубровская (Дубровская) Мария Ивановна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

25.03.1819 ст.

Дата смерти

10.08.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

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СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1819 ст.

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
25 марта 1819 г. рождена, крещена 31. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Мария Пленка # 007470254 кадр 715
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
10.08.1819 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
10 августа 1819 г. умерла крестьянина Ивана Дубровского дочь Ма-рия Пленка # 007470254 кадр 720

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