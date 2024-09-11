Дубровская (Дубровская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.03.1819 ст.
Дата смерти10.08.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1819 ст.
Отец: Дубровский Иван
25 марта 1819 г. рождена, крещена 31. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Мария Пленка # 007470254 кадр 715
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
10.08.1819 ст.
10 августа 1819 г. умерла крестьянина Ивана Дубровского дочь Ма-рия Пленка # 007470254 кадр 720