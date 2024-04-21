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Кислинская Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кислинский Иван Степанович

Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кислинская Мария Степановна

Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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