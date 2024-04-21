Кислинская Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кислинский Иван Степанович
Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кислинская Мария Степановна
Отец ребёнка: Кислинский Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно