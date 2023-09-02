Ганичева Татьяна Сосипатровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смерти20.08.1885 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович
Мать: Акулина Павловна
Смерть
20.08.1885 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина кр-нина Сосипатра Петрова дочь девица Татьяна, 9 лет, от поносу Погреб.: местный причт на приходском кладбище (Левитский, Юшков)