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Ганичева Татьяна Сосипатровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

20.08.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Мать: Акулина Павловна

Смерть
20.08.1885 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина кр-нина Сосипатра Петрова дочь девица Татьяна, 9 лет, от поносу Погреб.: местный причт на приходском кладбище (Левитский, Юшков)
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