Васса Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.03.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1875

Сын: Федосий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1877

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Симеон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1881

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1884

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1887

Сын: Варфоломей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Захаров

Смерть
23.03.1915
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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