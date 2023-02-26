Васса Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти23.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
16.05.1875
Сын: Федосий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
23.03.1877
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
23.05.1880
Сын: Симеон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
11.12.1881
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
06.03.1884
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
09.06.1887
Сын: Варфоломей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Захаров
Смерть
23.03.1915
д.Мордашки 3-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.