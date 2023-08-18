Исакович Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Исакович Афанасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Исакович Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Исакович Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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