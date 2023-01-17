Иванова (Бачурина) Дарья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти08.03.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
38 семья в 1858 в Новом Копыле
Бракосочетание
20.10.1844 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1845 ст.
Сын: Иванов Трофим Евдокимович
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и девица Наталия Михайловна Иванова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
29.07.1848 ст.
Сын: Иванов Евстигней Евдокимович
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Анна Климентьевна Филатова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
25.05.1854 ст.
Дочь: Зайцева Федосья Евдокимовна
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Евдокия Олимпиевна Попова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
27.06.1856 ст.
Сын: Иванов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла казенные крестьяне Антип Семенович и девица Матрена Тихоновна Иванова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
19.06.1858 ст.
Дочь: Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла билетный рядовой солдат Ипполит Матфеев(ич) Зайцев и солдатская вдова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Сын: Иванов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: деревни Мочилок помещицы Клишиной крестьянин Леонтий Феодорович Панов и отставного поручика Павла Андреевича Рихтера жена Анна Ивановна.
Рождение ребёнка
03.04.1869 ст.
Сын: Иванов Георгий Евдокимович
Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович
Восприемники: села Копыла крестьянин Григорий Яковлевич Филатов и мещанская жена Анна Григорьевна Дынникова.
Смерть
08.03.1894 ст.
от преклонных лет