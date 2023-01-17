Иванова (Бачурина) Дарья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бачурина) Дарья Лаврентьевна

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Место рождения

Епанчино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.03.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Епанчино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858 в Новом Копыле
Бракосочетание
20.10.1844 ст.

Муж: Иванов Евдоким Никифорович

Рождение ребёнка
11.09.1845 ст.

Сын: Иванов Трофим Евдокимович

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и девица Наталия Михайловна Иванова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
29.07.1848 ст.

Сын: Иванов Евстигней Евдокимович

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Анна Климентьевна Филатова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
25.05.1854 ст.

Дочь: Зайцева Федосья Евдокимовна

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Евдокия Олимпиевна Попова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
27.06.1856 ст.

Сын: Иванов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенные крестьяне Антип Семенович и девица Матрена Тихоновна Иванова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
19.06.1858 ст.

Дочь: Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла билетный рядовой солдат Ипполит Матфеев(ич) Зайцев и солдатская вдова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Сын: Иванов Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: деревни Мочилок помещицы Клишиной крестьянин Леонтий Феодорович Панов и отставного поручика Павла Андреевича Рихтера жена Анна Ивановна.
Рождение ребёнка
03.04.1869 ст.

Сын: Иванов Георгий Евдокимович

Отец ребёнка: Иванов Евдоким Никифорович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла крестьянин Григорий Яковлевич Филатов и мещанская жена Анна Григорьевна Дынникова.
Смерть
08.03.1894 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
от преклонных лет
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