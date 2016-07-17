Лосев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1958
Дата смерти17.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Татьяна
Смерть
17.07.2016