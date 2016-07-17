Лосев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосев Николай

Лосев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1958

Дата смерти

17.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Татьяна

Смерть
17.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close