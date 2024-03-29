Баринов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баринов Николай Иванович
Мать: Баринова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно