Баринов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баринов Николай Иванович

Мать: Баринова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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