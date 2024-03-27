Мифтахов Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Ибрагим

Место рождения

Наласа

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

30.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Мифтахов Мифтахетдин

Мать: Хатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабибуллина (Мифтахова) Асия

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За отвагу»,Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига 03.01.1944
Бракосочетание
1937

Жена: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
22.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
19.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
28.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
01.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Смерть
30.01.1993
Похороны
Неизвестно

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