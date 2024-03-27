Мифтахов Ибрагим
Место рожденияНаласа
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти30.01.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Отец: Мифтахов Мифтахетдин
Мать: Хатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибуллина (Мифтахова) Асия
Мать ребёнка: Мифтахова (Рахимова) Каримя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За отвагу»,Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига 03.01.1944
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
22.01.1947
Рождение ребёнка
19.01.1951
Рождение ребёнка
23.04.1955
Рождение ребёнка
28.07.1957
Рождение ребёнка
01.03.1961
Смерть
30.01.1993
Похороны
Неизвестно