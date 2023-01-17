Назарова (Самойленко) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Самойленко) Мария Викторовна

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Место рождения

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

30.09.1983

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1983

Отец: Самойленко Виктор Васильевич

Мать: Самойленко Тамара Фёдоровна

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Алексей Николаевич

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