Назарова (Самойленко) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1983
Рождение ребёнка
21.01.2008
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.2019
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно