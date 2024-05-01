Суботин Петр Гаврилович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти08.01.1745 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Суботин Гаврило Кононович
Мать: Суботина Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева (Суботина) Устиния Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забелина (Суботина) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казачий брат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1722 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1725 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Суботин Евстафий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.01.1745 ст.