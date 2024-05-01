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Суботин Петр Гаврилович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

08.01.1745 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Суботин Гаврило Кононович

Мать: Суботина Агафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Тарас Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева (Суботина) Устиния Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забелина (Суботина) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казачий брат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1722 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1725 ст.

Сын: Суботин Иоанн Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Суботин Евстафий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.01.1745 ст.

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