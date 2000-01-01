Кадыров Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыров Султан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкадыров Сибагатулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1914

Дочь: Ахметов Сагида Султановна

Мать ребёнка: не указана

с. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавлюда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавжида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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