Кадыров Султан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкадыров Сибагатулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1914
Дочь: Ахметов Сагида Султановна
Мать ребёнка: не указана
с. Бурино, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавлюда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавжида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно