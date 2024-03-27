Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти27.09.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: Саберов Залялетдин
Мать: Кабиря
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
22.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жалялова Сафура Исмаил Кызы
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
Жалялов Хамзя . Орден Отечественной войны I степени __.__.1910 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Медяна. Юбилейная картотека
Смерть
27.09.1992
с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.