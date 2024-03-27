Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалялов Хамзя Ударник Залялетдинович

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

27.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Саберов Залялетдин

Мать: Кабиря

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
22.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жалялова Сафура Исмаил Кызы

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
Жалялов Хамзя . Орден Отечественной войны I степени __.__.1910 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Медяна. Юбилейная картотека
Смерть
27.09.1992
с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
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