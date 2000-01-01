Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Харлова Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
02.04.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Зюськина Федосья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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