Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Харлова Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
02.04.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Зюськина Федосья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно