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Мишанина Мария Федоровна

Место рождения

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1930

Дата смерти

25.11.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930

Отец: Мишанин Федор Ефимович

Мать: Мишанина Надежда Петровна

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукашов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукашов Степан Николаевич

Рождение ребёнка
11.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукашов Степан Николаевич

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.11.2018
Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

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