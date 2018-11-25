Мишанина Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения13.11.1930
Дата смерти25.11.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930
Отец: Мишанин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1957
Смерть
25.11.2018
Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область