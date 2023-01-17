Пономарева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пономарев Иван Сафронович

Отец ребёнка: Пономарев Сафрон Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пономарев Михайло Сафронович

Отец ребёнка: Пономарев Сафрон Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Сафрон Иванович

Смерть
После 1834
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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