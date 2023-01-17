Пономарева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пономарев Иван Сафронович
Отец ребёнка: Пономарев Сафрон Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пономарев Михайло Сафронович
Отец ребёнка: Пономарев Сафрон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834