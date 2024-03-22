Забелин Виктор Егорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1949
Бракосочетание
09.07.1971
Жена: Забелина Юлия Федоровна
В свидетельстве о бракосочетании записали 11.07.1971
Рождение ребёнка
11.04.1972
Сын: Забелин Виктор Викторович
Мать ребёнка: Забелина Юлия Федоровна
Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.09.1977
Сын: Забелин Александр Викторович
Мать ребёнка: Забелина Юлия Федоровна
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Райсеменовское, Серпуховский муниципальный район, Московская область