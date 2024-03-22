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Забелин Виктор Егорович

Место рождения

Городенки, Васильевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

13.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1949

Отец: Забелин Егор Григорьевич

Мать: Забелина Елизавета Николаевна

Городенки, Васильевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
09.07.1971

Жена: Забелина Юлия Федоровна

В свидетельстве о бракосочетании записали 11.07.1971
Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Забелин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Забелина Юлия Федоровна

Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.09.1977

Сын: Забелин Александр Викторович

Мать ребёнка: Забелина Юлия Федоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Райсеменовское, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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