Жуковская Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2008

Дочь: Жуковская Ульяна Викторовна

Отец ребёнка: Жуковский Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.02.2015

Сын: Жуковский Иван Викторович

Отец ребёнка: Жуковский Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковский Виктор Иванович

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