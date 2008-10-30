Жуковская Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.2008
Дочь: Жуковская Ульяна Викторовна
Отец ребёнка: Жуковский Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.02.2015
Сын: Жуковский Иван Викторович
Отец ребёнка: Жуковский Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно