Щуренкова Екатерина Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова Екатерина Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.

Дочь: Щуренкова Вера Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно

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