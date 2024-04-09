Щуренкова Екатерина Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1905 ст.
Дочь: Щуренкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно