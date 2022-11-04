Соловьева Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Соловьев Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акатова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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