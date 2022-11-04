Соловьева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Соловьев Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акатова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно