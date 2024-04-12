Колесников Перфилий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Перфилий Васильевич

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21041985 ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., д. Репьево, Место службы: 26-й Сибирский стрелковый полк, рядовой Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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