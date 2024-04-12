Колесников Перфилий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ранение
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21041985 ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., д. Репьево, Место службы: 26-й Сибирский стрелковый полк, рядовой Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно