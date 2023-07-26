Свиридов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936
Отец: Свиридов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиаскарова (Свиридова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Свиридова (Лященко) Валентина Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал шахтером
Смерть
Неизвестно