Свиридов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936

Отец: Свиридов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиаскарова (Свиридова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Свиридова (Лященко) Валентина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Лященко) Валентина Лукинична

Работа или профессия
Неизвестно
Работал шахтером
Смерть
Неизвестно

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