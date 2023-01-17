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Власов Марко

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: ?

Мать: Татьяна

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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