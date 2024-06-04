Малевинский Фауст Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалевинский Фауст Михайлович

Малевинский Фауст Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1904

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904

Отец: Малевинский Михаил Павлович

Мать: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малевинская) Валентина Фаустовна

Мать ребёнка: Малевинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малевинский Михаил Фаустович

Мать ребёнка: Малевинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малевинская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Мария

Смерть
15.01.1943
Причина смерти: Погиб на Фронте

Мы используем куки для улучшения работы сайта.