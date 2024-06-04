Малевинский Фауст Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1904
Дата смерти15.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малевинская) Валентина Фаустовна
Мать ребёнка: Малевинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малевинский Михаил Фаустович
Мать ребёнка: Малевинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малевинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малевинская Мария
Смерть
15.01.1943
Причина смерти: Погиб на Фронте