Иванникова (Сопронова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Сопронова) Анна Сергеевна

Место рождения

Стрелечья Поляна, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Сопронов Сергей Никитиевич

Мать: не указана

Стрелечья Поляна, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
08.07.1870 ст.

Муж: не указан

Вязово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Сын: Иванников Тихон Семенович

Отец ребёнка: Иванников Семен Иванович

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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