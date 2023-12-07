Иванникова (Сопронова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Сопронов Сергей Никитиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
08.07.1870 ст.
Муж: не указан
Вязово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1873
Сын: Иванников Тихон Семенович
Отец ребёнка: Иванников Семен Иванович
Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно