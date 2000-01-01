Чередов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чередов Павел Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно