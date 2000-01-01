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Чередов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чередов Павел Алексеев

Мать: Чередова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Чередов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Чередов Филарет Иванович

Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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