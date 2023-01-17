Агрипина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1853

Дочь: Мыркина Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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