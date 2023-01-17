Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1853
Дочь: Мыркина Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно