Устюжанина (Рогалева) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Рогалев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Устюжанин Даниил Павлович
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Казанцева Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устюжанина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Устюжанин Савелий Павлович
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич
Смерть
Неизвестно