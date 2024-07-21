Устюжанина (Рогалева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Рогалева) Дарья Михайловна

Место рождения

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рогалев Михаил

Мать: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Павел Дементьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Устюжанин Даниил Павлович

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Казанцева Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устюжанина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Устюжанин Илья Павлович

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Устюжанин Савелий Павлович

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Устюжанин Карп Павлович

Отец ребёнка: Устюжанин Павел Дементьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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