Ганьжина Евдакия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Упоминание
05.04.1891 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.
Дочь: Ганьжина Александра Васильева
Отец ребёнка: Ганьжин Василий Аггеев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 135
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.
Дочь: Ганьжина Ольга Васильева
Отец ребёнка: Ганьжин Василий Аггеев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 41
Бракосочетание
Неизвестно