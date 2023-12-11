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Ганьжина Евдакия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
05.04.1891 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.

Дочь: Ганьжина Александра Васильева

Отец ребёнка: Ганьжин Василий Аггеев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 135
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.

Дочь: Ганьжина Ольга Васильева

Отец ребёнка: Ганьжин Василий Аггеев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 41
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганьжин Василий Аггеев

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