Гончаров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гончаров Антон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1827
Отец: Гончаров Михаил Петрович
Мать: Гончарова Марина
Рождение ребёнка
04.12.1848
Сын: Гончаров Савелий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно