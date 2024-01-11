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Гончаров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гончаров Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Около 1827

Отец: Гончаров Михаил Петрович

Мать: Гончарова Марина

Рождение ребёнка
04.12.1848

Сын: Гончаров Савелий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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