Москвичев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1978

Сын: Москвичев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Москвичева Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Москвичева Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Надежда Григорьевна

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