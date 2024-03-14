Попов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Около 1661 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Попов Алексей Васильевич

Мать: Попова Авдотья Ивановна

РГАДА Ф.350 Оп.1 Д.140, л.401. 1716 год «Во дворе Алексей Васильев сын Попов 50 лет, жена ево Авдотья Иванова 55 дети Петр 26, Федор 22, Яков 17, Артемей 12. Федорова жена Настасья Григорьева 20 дочь ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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