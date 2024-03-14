Попов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Попов Алексей Васильевич
Мать: Попова Авдотья Ивановна
РГАДА Ф.350 Оп.1 Д.140, л.401. 1716 год «Во дворе Алексей Васильев сын Попов 50 лет, жена ево Авдотья Иванова 55 дети Петр 26, Федор 22, Яков 17, Артемей 12. Федорова жена Настасья Григорьева 20 дочь ... Показать все
Смерть
Неизвестно