Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар

Мать: (Харина) Анна Дмитриевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно

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