Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар
Мать: (Харина) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно