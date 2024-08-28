Бухнер Иоганнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухнер Иоганнес

Бухнер Иоганнес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887

Отец: Бухнер Рафаел

Мать: Бухнер (Шваб) Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Иоганн Иоганнесович

Мать ребёнка: Барбара Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бухнер Франц

Мать ребёнка: Барбара Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Бухнер) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Барбара Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Бухнер) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Барбара Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.