Бухнер Иоганнес
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887
Отец: Бухнер Рафаел
Мать: Бухнер (Шваб) Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Иоганн Иоганнесович
Мать ребёнка: Барбара Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бухнер Франц
Мать ребёнка: Барбара Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Бухнер) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Барбара Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Бухнер) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Барбара Ивановна
Смерть
Неизвестно