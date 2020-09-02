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Смирнов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1952

Дата смерти

02.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952

Отец: Смирнов Александр Александрович

Мать: Смирнова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1977

Дочь: Пирожкова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
16.06.1978

Дочь: Подобедова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
01.11.1988

Сын: Смирнов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Смирнова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина

Смерть
02.09.2020
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