Смирнов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1952
Дата смерти02.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952
Рождение ребёнка
21.06.1977
Дочь: Пирожкова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
16.06.1978
Дочь: Подобедова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
01.11.1988
Сын: Смирнов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Смирнова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Ирина
Смерть
02.09.2020