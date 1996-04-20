Каримов Ирик
Место рожденияМамлютка Казахстан
Дата рождения14.01.1933
Дата смерти20.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933
Отец: Каримов Вали
Мать: Каримова Хадиша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1960
Рождение ребёнка
24.08.1963
Рождение ребёнка
18.06.1968
Смерть
20.04.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно