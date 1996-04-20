Каримов Ирик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Ирик

Место рождения

Мамлютка Казахстан

Дата рождения

14.01.1933

Дата смерти

20.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933

Отец: Каримов Вали

Мать: Каримова Хадиша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова (Бикмаматова) Альфия

Рождение ребёнка
03.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Бикмаматова) Альфия

Рождение ребёнка
24.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Бикмаматова) Альфия

Рождение ребёнка
18.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Бикмаматова) Альфия

Смерть
20.04.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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