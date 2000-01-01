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Байтман Юрий (Авраам)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Байтман Фрида Авраамовна

Мать ребёнка: Кожевникова Софья Алексеевна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Байтман Михаил Авраамович

Мать ребёнка: Кожевникова Софья Алексеевна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Узбекская ССР, г. Ташкент
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