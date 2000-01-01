Байтман Юрий (Авраам)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Байтман Фрида Авраамовна
Мать ребёнка: Кожевникова Софья Алексеевна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Байтман Михаил Авраамович
Мать ребёнка: Кожевникова Софья Алексеевна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Узбекская ССР, г. Ташкент