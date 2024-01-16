Кривошеин (Кривошеев) Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин (Кривошеев) Антип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Антошевской
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кривошеин (кривошеев) Куприян Антипович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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