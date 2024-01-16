Кривошеин (Кривошеев) Антип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)
Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Антошевской
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кривошеин (кривошеев) Куприян Антипович
Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Смерть
Неизвестно