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Сысолятин Емельян Павлович

Место рождения

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Сысолятин Павел Степанов

Мать: Сысолятина Зиновья Родионовна

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысолятина Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысолятин Степан Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сысолятин Григорий Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Сысолятин Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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