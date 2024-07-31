Сысолятин Емельян Павлович
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысолятин Степан Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сысолятин Григорий Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Сысолятин Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно