Фокин Флор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Флор Николаевич

Фокин Флор Николаевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

26.?.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фокин Николай Отец Николаевичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1911 году. Возраст 55 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Фокин Прокопий Фролович

Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
От метрики смерти в 1904 году минус 20 лет, возраст указан в смерти
Рождение ребёнка
1886

Сын: Фокин Иван Флорович

Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
31.10.1890

Дочь: Калининавопрос (Фокина) Матрона Флоровна

Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
26.?.1911
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика. 55 лет. Причина оторвана. Именно ФЛОР Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.