Фокин Флор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти26.?.1911
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фокин Николай Отец Николаевичей
Мать: не указана
Есть метрика о смерти в 1911 году. Возраст 55 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна
От метрики смерти в 1904 году минус 20 лет, возраст указан в смерти
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фокин Иван Флорович
Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
31.10.1890
Дочь: Калининавопрос (Фокина) Матрона Флоровна
Мать ребёнка: Фокина Васса Дмитриевна
Есть метрика о рождении
Смерть
26.?.1911
Есть метрика. 55 лет. Причина оторвана. Именно ФЛОР Николаевич