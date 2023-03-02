Луцкий Георгий Минич
мужской, родился 04.11.1906, Бердянск
умер Неизвестно
МатьЛуцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна04.01.1869 г.р.
ОтецЛуцкий Миней Васильевич10.12.1865 г.р.
Супруги
Дети
Луцкий Александр Георгиевич08.11.1927 г.р.
(Луцкая) Валентина Григорьевна18.07.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1927
Сын: Луцкий Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова
Рождение ребёнка
18.07.1930
Дочь: (Луцкая) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова
Смерть
Неизвестно