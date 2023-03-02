Луцкий Георгий Минич 04.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Луцкий Георгий Минич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 04.11.1906, Бердянск

умер Неизвестно

Мать
Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна04.01.1869 г.р.
Отец
Луцкий Миней Васильевич10.12.1865 г.р.
Супруги
Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова1907 г.р.
Дети
Луцкий Александр Георгиевич08.11.1927 г.р.
(Луцкая) Валентина Григорьевна18.07.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: Луцкий Миней Васильевич

Мать: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
08.11.1927

Сын: Луцкий Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова

Рождение ребёнка
18.07.1930

Дочь: (Луцкая) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Луцкая (Сагайдачный) Татьяна Кононова

Смерть
Неизвестно

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