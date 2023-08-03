Козин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

22.02.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Козин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Иван

Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардюкова (Козина) Евгения

Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Козин Виктор

Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья

Смерть
22.02.1960

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