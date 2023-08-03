Козин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти22.02.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Козин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Иван
Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардюкова (Козина) Евгения
Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1957
Сын: Козин Виктор
Мать ребёнка: Козина (Миронова) Наталья
Смерть
22.02.1960