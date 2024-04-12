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Акулина Максимова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

11.06.1825

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1825

Отец: Максим Антонов

Мать: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1830
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